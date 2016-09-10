Casaktua распродает квартиры в Испании по цене от 30 тыс. евро

Компания Casaktua выставила на продажу более 5 тысяч объектов жилой недвижимости в Испании по цене от 30 до 100 тысяч евро. Средняя цена объекта – 63 тыс. евро. Предложение в первую очередь направлено на молодые испанские семьи.

По данным испанского Национального института статистики, 30% испанцев получает ежемесячную зарплату в размере менее 1 221 евро. Из них 35,7% составляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Согласно другому исследованию («Спрос на жилье в Испании. Тенденции 2016 года»), подготовленному компанией Casaktua, двое из пяти молодых людей в этой возрастной группе намерены купить дом в короткие сроки. Однако многих останавливают высокие цены.