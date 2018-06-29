Банк Casaktua запустил новую кампанию по снижению цен на недвижимость и выставил на продажу 2 тысячи жилых объектов по более доступным ценам.

Средняя стоимость объектов в рамках акции составляет 98 тысяч евро, а средняя площадь – 105 квадратных метров. «Квадрат», таким образом, может обойтись в 1000 евро, что на 46% ниже официальных средних показателей стоимости квадратного метра по Испании.

В среднем на покупке жилья можно сэкономить порядка 66 тысяч евро. В то же время, многое зависит от расположения объекта. Акция распространяется преимущественно на квартиры и коттеджи, стоимость которых колеблется от 93 до 109 тысяч евро.

Предлагаемые объекты разбросаны по всей стране, но большая часть приходится на Андалусию (400), Валенсийское сообщество (300), Каталонию (220), Мурсию (200), Кастилию-Ла-Манчу (140), Кастилию и Леон (100), Галисию (100) и Арагон (100). Больше всего дешёвых предложений сконцентрировано в Альмерии (150), Гранаде (140), Аликанте (120), Валенсии (120), Барселоне (100), Толедо (80) и Кастельоне (80).