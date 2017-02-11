Бывший особняк известного каталонского врача превратят в офисное здание

На перекрестке улиц Вико и Фрейша в районе Сан-Жервази – Гальвани в Барселоне особое внимание приковывает к себе особняк Torre Enric Cera, напоминающий альпийские шале. Здание в стиле новесентизма было спроектировано знаменитым архитектором Энриком Санье в 1914 году, пишет La Vanguarida.

Дом, имеющий статус объекта архитектурного интереса, подвергся процессу реставрации, который продлился более двух лет. Группа компаний Núñez y Navarró приобрела его еще в 2006 году, однако работы начались только в 2014-м. В ходе процесса восстановления был полностью обновлен интерьер здания и отреставрированы фасады. На этом этапе особняк адаптировали к его новому предназначению – в будущем здесь откроются офисы. В общей сложности размер вложений в покупку и ремонт составил около 8 миллионов евро. В рамках этой же операции неподалеку был построен новый жилй комплекс, часть объектов в котором уже введена в эксплуатацию.

В свое время особняк был местом встреч городской буржуазии. Семейство Сера принимало у себя известных деятелей искусства и интеллектуалов, в том числе знаменитого доктора Мараньона или писательницу Элену Кирога. В гостиных проходили фортепианные концерты, в которых принимали участие художник Сальвадор Дали и композиторы Федерико Момпоу и Шавье Монтсальватже. В число друзей семьи, которая занимала дом до 2005 года, входили также Пикассо, Миро, Гарсия Лорка и Баленсиага.

Энрик Сера был врачом, фармацевтом и страстным автолюбителем. Он одним из первых в городе стал выезжать к пациентам на собственной машине с номерным знаком B-28, одной из первых поставленной на учет в Барселоне. Кроме того, он создавал фармацевтические препараты в своей лаборатории. Сера также был членов правления Автомобильного клуба Барселоны и одним из самых активных популяризаторов Королевского автомобильного клуба Каталонии (RACC), в котором он был одним из основателей и председателем.