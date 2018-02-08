Бывший американский посол присматривает дом на Майорке

Американец является частым гостем на острове. На протяжении десяти лет он постоянно проводил время, как в летний, так и в зимний период на севере Майорки вместе со своим мужем, дизайнером Майклом Смитом.

Сейчас пара работает в разных городах по всему миру, в том числе в Барселоне. Недавно они приобрели недвижимость в окрестностях Саламанки.

Ранее Костос и Смит арендовали конное ранчо в Эспорлес, но сейчас хотят обзавестись собственным домом. На международной выставке по туризму FITUR в Мадриде Костос проявил особый интерес к сектору, посвящённому недвижимости на Майорке.