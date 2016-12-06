Британцы активно инвестируют в недвижимость Барселоны

Британские семьи, имеющие возможность инвестировать в недвижимость и стремящиеся получить гарантированную рентабельность, нашли для себя идеальную модель вложения средств: они продают квартиры на родине и покупают жилье в Барселоне. Так, недавно аналогичной схемой воспользовались клиенты из Лондона, которые приобрели четырехэтажный дом в районе Раваль. Его планируется подвергнуть полноценному ремонту и впоследствии сдать в аренду, пользуясь тенденцией роста цен. Так, аренда апартаментов в обновленных квартирах редко обходится менее чем в 1 000 евро, а их последующая продажа может принести владельцам не менее полутора миллионов, пишет La Vanguardia.

Недавно похожую сделку совершили и клиенты консалтинговой компании Aguirre Newman, с помощью которой группа компаний из Великобритании приобрела два здания в районе Эйшампле. Объекты также требуют ремонта, который сделают новые владельцы. Как объяснила генеральный директор фирмы в Барселоне Анна Хенер, после этого дома будут выставлены на продажу.

За последний год британские клиенты совершили множество операций подобного характера. "Итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС привели к тому, что с каждым разом в городе становится все больше инвесторов, которые задумываются о приобретении земель в Каталонии", говорит глава коммерческого отдела компании Engel&Völkers в Барселоне Альберт Сарриас. Впрочем, по его словам, "реальные последствия станут ясны позже: пока инвесторы больше интересуются существующими возможностями, нежели действительно покупают".

В свою очередь, представитель компании Laborde Marcet Микель Лаборде считает, что потенциальный выход Великобритании из ЕС не является причиной подобного положения дел. "Это вопрос банальной рентабельности: вкладывая и продавая здесь, клиенты зарабатывают больше, чем в Лондоне", подчеркнул Лаборде. Обусловлена эта ситуация тем, что в Лондоне цены на недвижимость находятся на максимальной исторической отметке: стоимость квадратного метра жилья в центре города составляет от 10 000 до 15 000 евро.

Вследствие существенного роста цен на жилье после ремонта местным жителям оно становится не по карману. Зачастую британцы продают принадлежащую им недвижимость своим соотечественникам, которые могут позволить себе подобное приобретение.

Основная масса таких сделок совершается в центре города. Особой популярностью пользуются районы Раваль, Борн и Эйшампле. Впрочем, риелторы жалуются на недостаток доступного продукта в данных зонах. По словам Альберта Сарриаса, "в районе Сьютат-Велья можно найти здания за миллион евро, однако в Эйшампле цены не опускаются ниже отметки в 2,5 миллиона".

Городские власти, в свою очередь, признают факт роста интереса со стороны иностранных покупателей, однако они не называют конкретных цифр. Данные сведения подтверждают и эксперты портала Fotocasa, в последнем докладе которого Испанию называют "очень привлекательным для инвесторов рынком". Глава аналитического отдела сайта Беатрис Торибио объясняет этот факт высоким уровнем доходности, а также стабильностью местного рынка.

Как правило, мелкие инвесторы делают выбор в пользу жилищного сектора. Офисы и здания площадью более 5 000 квадратных метров, в свою очередь, доступны в основном крупным инвестиционным фондам и компаниям.

По данным фирмы Cushman & Wakefield, стоимость аренды офисных площадей в Барселоне обходится в 7,35 раза дешевле, чем в Лондоне. Этим фактом хотят воспользоваться и представители городской адмиистрации с целью привлечения продуктивных инвестиций. Заместитель мэра Хауме Кольбони посетил Лондон с рабочим визитом, а также встретился в Барселоне с несколькими представителями британской деловой среды с целью привлечения дальнейших вложений на рынок города.