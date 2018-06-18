Бедным испанцам требуется до 4 лет, чтобы достичь средних доходов

Организация экономического сотрудничества и развития представила доклад, в котором проанализировала возможности по выходу из бедности граждан разных стран. Выходцам из бедных испанских семей, по подсчётам ОЭСР, может потребоваться до 4 лет, чтобы достигнуть среднего уровня дохода.

В докладе сообщается, что во всех странах-членах организации существуют сложности для подъёма по социальной лестнице. В то время как люди из обеспеченных семей продолжают занимать её верхние ступени, люди с меньшими доходами борются за средний заработок.

Также отмечается, что те, кто находится в середине рейтинга, в большей степени подвержены риску сокращения доходов, чем имеют возможность подняться на более высокий социальный уровень.

В Испании ОЭСР особо отмечает распространённое мнение о том, что состояние родителей играет решающую роль в жизни следующего поколения. 53% опрошенных испанцев отметили важность образования, данного родителями. Для сравнения: в других странах-членах организации, этот показатель составляет в среднем 37%.

Также сообщается, что для испанцев свойственно пессимистичное отношение к своим финансам в будущем. В 2015 году лишь четверть жителей страны выразила надежду на улучшение финансового положения.