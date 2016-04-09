Бедные домовладельцы Барселоны получат налоговые льготы

Власти Барселоны могут предоставить льготы в 50% по налогу на имущество для семей с низким доходом. Первый заместитель мэра города Херардо Писарельо заявил, что эта мера может коснуться 20 тысяч семей, владеющих жильем.

Льгота достигнет 175 евро и может быть введена уже до наступления лета. Налоговые субсидии уже утверждены муниципальными властями и отражены в проекте доходов и расходов Барселоны. В этом году льготы составят 7,1 млн евро, что в 9 раз больше, чем в 2015 году.

3,5 млн пойдут именно на предоставление помощи по уплате налога на имущество бедных домовладельцев. Их получат за счет увеличения этого же вида сборов на 2% для хозяев самой дорогой недвижимости стоимостью более 300 тысяч евро.

Если семья состоит из одного человека, он может просить скидку по налогу в том случае, если его зарплата не превышает 9 080 евро в год. Для больших семейств эта цифра увеличивается на 30% на каждого члена. Общий доход, рассчитанный по этой формуле на 5 человек, не должен превышать 25 934 евро.

Кроме того, скидка в 20% будет предоставлена компаниям, которые создают постоянные рабочие места в количестве от 1250 до 1500. На это в бюджете заложено 100 тысяч евро. Послабление в 95% могут получить компании, занимающиеся культурной деятельностью, на это казна потратит 500 тысяч евро. Примерно 1 миллион заложен на то, чтобы ослабить налоговое бремя для безработных, которые организуют собственный бизнес.