Барселона отказалась от капсульных домов для горожан с низким доходом

Мэрия Барселоны отклонила предложение о создании капсульных домов в городе. Проект был призван решить проблему с жильём в каталонской столице с помощью домов-ульев с ячейками размером 120x120x200, где могли бы разместиться работники с низким доходом. Городские власти сочли, что такие условия непригодны для проживания человека.

С предложением выступила группа бизнесменов из Барселоны. Им пришла идея превратить пустующие производственные помещения в районе Ла-Бордета в «коммунальное» жильё, ориентируясь на модульные решения, используемые в Японии. На площади 100 квадратных метров планировалось разместить 15 капсул, каждая из которых была бы оборудована кроватью, телевизором, местом для хранения, розетками и беспроводным интернетом. Также в комплексе должны были появиться помещения общего пользования: лаунж-зона, кухня и ванные комнаты. Для таких общежитий предполагалась низкая арендная плата – 200-275 евро в месяц.

При этом подобная концепция уже используется в Барселоне в нескольких хостелах, которые предлагают ячейки в качестве альтернативы спальням с кроватями в несколько ярусов.

Целевой аудиторией проекта должны были стать люди в возрасте 25-45 лет с минимальной месячной зарплатой в 450 евро и без судимостей. Как отмечают авторы проекта, после того как его начали воплощать в жизнь, они получили более 600 заявок от желающих пожить в таком месте. Тем не менее, проект закрыли ещё до того, как владельцы успели подать документы на лицензию. Власти ссылаются на установленные нормы, которые требуют наличия по меньшей мере 40 квадратных метров для жилой единицы.