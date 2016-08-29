Барселона – двигатель рынка строительства в Каталонии

Барселона и ее окрестности сейчас являются двигателем рынка недвижимости и строительства в Каталонии. По данным местного правительства, две трети лицензий на новое строительство предоставляется именно здесь. Это гораздо больше, чем в период «жилищного пузыря». До кризиса этот объем составлял 37%.

Однако в абсолютных цифрах текущие показатели далеки от уровней «пузыря». Например, за весь прошлый год было выдано столько же разрешений, сколько за первый квартал 2007-го.

Таким образом, в период с 2007 по 2015 годы количество разрешений сократилось на 89%, хотя есть районы, в которых падение было еще глубже. В

Валь-д’Аран - с 2707 до 132 разрешений (-95,1%), в Жироне - с 17707 до 670 (-96.2%). В Барселоне падение было тоже сильным - с 107834 в 2007 году до 6176 в прошлом году, или на 94%.

Пять муниципалитетов в барселонской метрополии сейчас лидируют по количеству новых разрешений на строительство, это: Барселона, Бадалона, Сант-Кугат, Террасса и Оспиталет.