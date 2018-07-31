Барселона – среди самых дорогих городов Европы по стоимости аренды офисов

Барселона занимает пятое место в Европе по росту цен на аренду офисов, уступая по этому показателю лишь Брюсселю, Милану, Киеву и Берлину.

Средний тариф на аренду офиса в Барселоне, по данным консалтинговой компании Jones Lang Lasalle, не превышает 15 евро/м2 в месяц. В то же время, в топовых бизнес-центрах на Пасео-де-Грасиа или проспекте Диагональ тарифы достигают 24,5 евро/м2, а на периферии, по подсчётам компании CBRE, снижаются до 11,5 евро/м2. Низкие цены можно встретить в пригородах каталонской столицы: Виладеканс, Эсплугес, Сан-Жоан-Деспи или Сан-Кугат.

За последний год рост цен варьировался от 5% на окраинах Барселоны до 13% – на площади Европы. С другой стороны эксперты отмечают, что стоимость аренды коммерческой недвижимости по-прежнему далека от докризисных уровней, когда тариф за м2 мог составлять более 30 евро.

Подорожание аренды вынудило многие компании переехать из крупных бизнес-центров. Специалисты рекомендуют всем арендаторам присматриваться к менее популярным районам, а малым предприятиям – не исключать возможность снять офис в центре города. Отмечается, что, например, в районе Эшампле арендные площади пустуют из-за того, что предыдущие арендаторы съехали, не желая делать ремонт.