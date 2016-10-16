Аренда в Испании: цены растут в больших городах и падают в маленьких

В третьем квартале 2016 года аренда жилья в Испании в целом подешевела на 3% - до 7,6 евро в месяц за квадратный метр. Однако, по данным портала Idealista, цены в крупных городах и небольших муниципалитетах ведут себя по-разному.

С июля по сентябрь аренда дорожала только в больших городах – Барселоне, Валенсии, Мадриде, Сан-Себастьяне. В 18 столицах провинций цены упали.

В Барселоне произошел самый значительный рост цен – на 7,7%. В Валенсии аренда подорожала на 6,3%, в Сан-Себастьяне – на 6%, а в Мадриде – на 5,3%.

Существенно подешевела аренда в Кадисе (4,7%), Луго (3,3%), Саламанке (3,2%).

Барселона остается самым дорогим испанским городом для квартиросъемщиков. Здесь средняя цена за квадратный метр в месяц составляет уже 17,5 евро в месяц. На втором месте Мадрид с 13,8 евро за метр. На третьем – Сан-Себастьян (12,8 евро).

Дешевле всего съемное жилье обойдется в Луго (4,1 евро за квадратный метр) и Оуренсе (4,2 евро).