Аренда дома на колесах на Ибице обойдется в 650 евро в месяц

На сайтах объявлений Fotocasa и Milanuncios было опубликовано предложение об аренде фургона в качестве жилья на острове Ибица за 650 евро в месяц. Как сообщает El Mundo, его автор также просил залог в аналогичном размере.

"Меня интересуют только серьезные люди, которые приезжают сюда в сезон зарабатывать деньги", - написал владелец фургона. В числе немногих удобств он перечислил термоизоляцию, наличие двух аккумуляторов и маленькой духовки. Основную проблему составляет отсутствие санузла, однако для этих целей автор объявления порекомендовал потенциальным съемщикам сеть круглосуточных спортзалов, где можно принять душ. "При покупке абонемента на полгода он обходится в 180 евро с человека, а если записаться вдвоем, то цена будет еще ниже", - посоветовал собственник.

Минимальный срок аренды фургона составляет 6 месяцев. Кроме того, съемщик должен заключить договор страхования на свое имя на случай ДТП, а расходы в связи с возможными поломками владелец предлагает делить пополам. "Таким образом вы будете бережно обращаться с фургоном", - пояснил он свою позицию. Помимо этого, арендатору разрешается держать домашних животных.

Объявление попало на сайты аренды недвижимости в силу того, что изначально фургон был классифицирован как квартира на первом этаже в 10 метрах от моря. Впрочем, его появление подверглось столь бурным обсуждениям в социальных сетях, что администрация портала Fotocasa решила убрать сообщение со своей страницы спустя всего несколько часов после его публикации. Автору было отправлено письмо, в котором ему напомнили, что жильем считаются только объекты, имеющие сертификат технического соответствия. Несмотря на это, на сайте Milanuncios до недавнего времени объявление было доступно.

По данным Платформы в защиту аренды на Ибице, средняя стоимость аренды квартиры с двумя спальнями на острове составляет 1 600 евро, а собственники нередко просят залог в размере более 20 000 евро. Эта проблема касается не только сезонных работников: многие семьи покидают остров из-за невозможности получить доступ к достойному жилью.