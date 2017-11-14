Амансио Ортега основал отдельную компанию для управления испанской недвижимостью

У компании Pontegadea, принадлежащей основателю холдинга Inditex Амансио Ортеге и занимающейся инвестициями в недвижимость, появился новый филиал. Как сообщает сайт Idealista, подразделение Pontegadea España будет отвечать за управление активами магната, сдаваемыми в аренду на территории Испании. Его портфель оценивается более чем в 1,5 миллиарда евро.

На сегодняшний день Ортега является одним из самых состоятельных жителей планеты. Оставив пост президента текстильного холдинга, объединяющего такие бренды, как Zara, Massimo Dutti и Uterqüe, бизнесмен сосредоточился на сфере недвижимости. Ему принадлежат, например, мадридская высотка Torre Cepsa, спроектированная Норманом Фостером, здание Gran Vía 32 на одноименном столичном проспекте, где расположен магазин одного из крупнейших конкурентов Zara – бренда Primark, а также строение Banesto в Барселоне, где находится Apple Store.

Основной целью создания испанского филиала стало формирование более однородной структуры на рынках, где ведет свою деятельность Pontegadea. Ранее в ряде стран, где компания ведет свою деятельность, в том числе в США, Великобритании и Южной Корее, также были созданы местные филиалы. Стоимость всех недвижимых активов Pontegadea по состоянию на конец 2016 года оценивалась более чем в 6,7 миллиарда евро, а ее акционерный капитал – в 6,485 миллиарда. 59,29% получаемых дивидендов инвестируется в расширение портфеля.