Агентство Матутиса, Кампоса и Надаля приобрело за 20 млн евро участок на Коста-дель-Соль

В Малаге в прошлом году открылась инвестиционная компания Mabel Casa del Mar, которую основали бизнесмены Абель Матутис и Мануэль Кампос вместе с теннисистом Рафаэлем Надалем.
Агентство специализируется на недвижимости премиум-класса, и за год своего существования успело заключить несколько крупных сделок. Среди них выделяется покупка виллы Los Llanos в Эстепоне. Площадь участка на первой береговой линии составляет 36,8 тысяч га, а жилые постройки скрыты плотной стеной эвкалиптов.
Предыдущим владельцем виллы была компания Vee Inmuebles Estepona, за которой стоит немецкий бизнесмен Уве Клоппенбург. Ему также принадлежит одна из крупнейших текстильных компаний Германии Peek & Cloppenburg.
Как сообщает издание La información, продавец выдвинул жёсткие условия по заключению сделки: 20 млн евро без аванса одним платежом.
В издании полагают, что участок может быть использован под строительство односемейных жилых домов премиум-класса, а часть прибрежной полосы превратится в набережную.Темы: Недвижимость