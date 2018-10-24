75% испанцев берут ипотеку для покупки жилья

За последний год 75% жителей Испании, купивших жильё, оформили ипотеку. В 2017 году, по данным портала о недвижимости Fotocasa, эта цифра была немного ниже – 71%.

Портал составил портрет среднестатистического покупателя недвижимости, который берёт ипотеку. Выяснилось, что 64% испанцев использовали для покупки недвижимости только банковский кредит, а 11%, помимо кредита, прибегли также к помощи родственников. 25% покупателей, купивших жильё в 2017 году заверили, что ипотека им не потребовалась. 14% заявили, что накопили достаточную сумму на покупку, 6% смогли купить недвижимость, благодаря помощи родственников, 5% – благодаря продаже предыдущего жилья.

Авторы доклада отмечают, что полученные данные соответствуют официальной статистике и отражают возросшую потребность в финансировании для приобретения жилья. Также отмечается, что банки стали охотнее выдавать кредиты. С другой стороны эксперты указывают на то, что жильё дорожает быстрее, чем растут доходы испанцев.

Сообщается, что в 58% случаев ипотеки оформляют женщины, большинство из которых относится к возрастной категории от 25 до 44 лет. 88% покупают недвижимость для личного пользования, 8% – в качестве второго жилья, 3% – в качестве инвестиции. По оценкам портала, 27% покупателей принадлежат к среднему классу.

Мадридское сообщество и Каталония являются наиболее активными рынками недвижимости в Испании, в связи с чем здесь также чаще всего берут ипотеки.