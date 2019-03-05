7 тысяч домов в Мадридском сообществе смогут подключить экологическое отопление

Мадридское сообщество постепенно стремится перейти на «зелёную» энергию. Около 37,3 тысяч жилых домов, расположенных в муниципалитетах Кослада, Леганес и Боадилья, в скором времени получат возможность присоединиться к тепловым сетям, использующим энергию, которая поступает исключительно из возобновляемых источников.

Инициатива является частью проекта Proyecto Clima, направленного на сокращение содержания парниковых газов в атмосфере. Она реализуется совместными усилиями Министерства экологического перехода и компании DH Eco Energías. Частная компания была выбрана для строительства инфраструктуры по переработке биомассы и солнечной энергии.

Инвестиции в проект составляют 63,5 млн евро. Власти рассчитывают, что он позволит предотвратить выброс 116,6 тысяч тонн углекислого газа, а также ежегодно сокращать на 77,7 тысяч количество автомобилей на дорогах.

Основная часть вложений, 38 млн евро, приходится на Боадилью, где «зелёная» энергия для отопления и обогрева воды может прийти почти в 24 тысячи домов и квартир. В Леганесе проект охватит 8,7 тысяч домов, в Косладе – 4,7 тысяч.

В DH Eco Energías заверяют, что проект позволит потребителям экономить от 15 до 30% по сравнению с использованием газа.

По мере роста сектора проект планируют параллельно запустить в нескольких испанских провинциях. В настоящее время в стране 375 тепловых сетей, работающих на биомассе. Они распределены неравномерно: в Мадридском сообществе их 16, в то время как в Каталонии – 166.