65% отпускного жилья в Испании находится на побережье

По данным портала о недвижимости Donpiso, в 65% случаев в качестве второго дома в Испании покупатели выбирают жильё на побережье и на островах.

Сообщается, что в стране более 6 миллионов семей имеют летние дома, 3,6 миллиона из которых находятся на море. Среднестатистические покупатели отпускного жилья – пары в возрасте 35-49 лет с детьми и стабильными доходами более 3500 евро в месяц.

Особым спросом пользуется побережье Средиземного моря, где цены на квартиры в основном колеблются вокруг 200 тысяч евро. Самое дешёвое жильё – в Мурсии, где средняя стоимость квартиры составляет 150 тысяч евро, за ней следует Таррагона (160 тысяч), Аликанте (200 тысяч) и Коста-Брава (205 тысяч). На побережье Коста-дель-Соль средние цены превышают 350 тысяч евро.

Как отмечают эксперты Donpiso, рынок «отпускной» недвижимости наиболее динамичен в месяцы, предшествующие сезону отпусков, в то время как непосредственно летом заключается больше договоров аренды. В последние годы на этом сегменте рынка также наблюдается тенденция к росту, благодаря восстановлению экономики в целом.