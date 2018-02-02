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            Новости Испании » Новости » Недвижимость » 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость

            20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость

            09:40 02.02.2018

            Мадрид и Барселона вошли в число самых привлекательных городов Европы с точки зрения инвестиций в недвижимость в 2018 году.

            Консультационная компания PwC и Land Urban Institute представили доклад о тенденциях инвестирования в недвижимость. Аналитики сообщают, что европейский сектор недвижимости станет одним из основных направлений инвестирования крупного капитала на протяжении ближайших месяцев.

            Исследование основано на опросах банков, инвестиционных фондов и компаний, работающих в сфере недвижимости. Оно показало, что недвижимость будет находиться в центре внимания инвесторов, благодаря благоприятным экономическим и политическим прогнозам и низким процентным ставкам.

            Одной из наиболее привлекательных для инвестирования стран Европы является Германия. Испания также входит в сферу интересов крупных инвесторов. В докладе представлен рейтинг наиболее привлекательных для инвестирования городов, который включает четыре немецких и два испанских города. Мадрид в этом году улучшил свои позиции на четыре пункта и расположился на пятом месте рейтинга, Барселона заняла 11 место.

            Топ-20 европейских городов для инвестиций в 2018 году:

            1. Берлин
            2. Копенгаген
            3. Франкфурт-на-Майне
            4. Мюнхен
            5. Мадрид
            6. Гамбург
            7. Дублин
            8. Стокгольм
            9. Люксембург
            10. Амстердам
            11. Барселона
            12. Лиссабон
            13. Вена
            14. Париж
            15. Прага
            16. Осло
            17. Милан
            18. Хельсинки
            19. Будапешт
            20. Манчестер

             

            Темы: Недвижимость  Мадрид  Барселона Бизнес

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