20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость

Мадрид и Барселона вошли в число самых привлекательных городов Европы с точки зрения инвестиций в недвижимость в 2018 году.

Консультационная компания PwC и Land Urban Institute представили доклад о тенденциях инвестирования в недвижимость. Аналитики сообщают, что европейский сектор недвижимости станет одним из основных направлений инвестирования крупного капитала на протяжении ближайших месяцев.

Исследование основано на опросах банков, инвестиционных фондов и компаний, работающих в сфере недвижимости. Оно показало, что недвижимость будет находиться в центре внимания инвесторов, благодаря благоприятным экономическим и политическим прогнозам и низким процентным ставкам.

Одной из наиболее привлекательных для инвестирования стран Европы является Германия. Испания также входит в сферу интересов крупных инвесторов. В докладе представлен рейтинг наиболее привлекательных для инвестирования городов, который включает четыре немецких и два испанских города. Мадрид в этом году улучшил свои позиции на четыре пункта и расположился на пятом месте рейтинга, Барселона заняла 11 место.

Топ-20 европейских городов для инвестиций в 2018 году: