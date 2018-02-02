20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость

Мадрид и Барселона вошли в число самых привлекательных городов Европы с точки зрения инвестиций в недвижимость в 2018 году.
Консультационная компания PwC и Land Urban Institute представили доклад о тенденциях инвестирования в недвижимость. Аналитики сообщают, что европейский сектор недвижимости станет одним из основных направлений инвестирования крупного капитала на протяжении ближайших месяцев.
Исследование основано на опросах банков, инвестиционных фондов и компаний, работающих в сфере недвижимости. Оно показало, что недвижимость будет находиться в центре внимания инвесторов, благодаря благоприятным экономическим и политическим прогнозам и низким процентным ставкам.
Одной из наиболее привлекательных для инвестирования стран Европы является Германия. Испания также входит в сферу интересов крупных инвесторов. В докладе представлен рейтинг наиболее привлекательных для инвестирования городов, который включает четыре немецких и два испанских города. Мадрид в этом году улучшил свои позиции на четыре пункта и расположился на пятом месте рейтинга, Барселона заняла 11 место.
Топ-20 европейских городов для инвестиций в 2018 году:
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