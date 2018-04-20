20% государственного арендного жилья в Стране Басков занимают иностранцы

По данным правительства Страны Басков, в государственном арендном жилье в регионе проживают 17 тысяч испанцев и более 5 тысяч иностранцев.

Доля иностранцев, пользующихся государственным жильём, составляет 20%, в то время как общая доля иностранного населения региона составляет 6,5% (142 тысячи человек).

С другой стороны, в очереди на аренду жилья стоит 18,6 тысяч человек, почти 40% из которых - иностранцы.

В Департаменте по окружающей среде, территориальному планированию и жилью сообщают, что по состоянию на конец 2017 года в пользование было передано в общей сложности 22,5 тысячи единиц арендного жилья. Жильё в аренду предоставляется по программам Alokabide, Bizigune и ASAP.

В то же время, цифры разнятся, в зависимости от района и города. Так, в Сан-Себастьяне из 2,5 тысяч государственных квартир иностранцам было предоставлено в аренду лишь 164 (6,5%). В Бильбао доля иностранцев, занимающих государственное жильё, составляет 10%: 330 иностранцев на 3,4 тысячи квартир. В Витории же доля иностранных арендаторов достигает 30% (4,8 тысяч).

Сообщается также, что больше всего арендных квартир в регионе сконцентрировано в провинции Бискайя – 5,2 тысячи.