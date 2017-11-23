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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » 10 ключевых тенденций испанского рынка недвижимости

          10 ключевых тенденций испанского рынка недвижимости

          13:45 23.11.2017

          Испанский сектор недвижимости вот уже два года переживает период постепенного восстановления, однако за последнее десятилетие значительно изменились многие аспекты его работы и появились новые задачи. Представители агентства Alfa Inmobiliaria назвали изданию El Mundo 10 ключевых тенденций, которые зададут направление развитию отрасли в ближайшие три года.

          1. Дальнейший рост стоимости недвижимости

          Этот процесс станет более умеренным и во многом зависящим от местоположения объекта. "Если в более востребованных зонах, в особенности в Мадриде, Барселоне, столицах некоторых провинций и ведущих туристических районах, можно ждать двузначных показателей роста, то на периферии цены будут снижаться и впредь", - считает вице-президент Alfa Inmobiliaria Хесус Дуке.

          2. Более умеренные ожидания с точки зрения рентабельности

          После нескольких лет крайне активной динамики достичь уровня рентабельности, который наблюдался в последние 20 месяцев, в будущем будет сложно. 

          3. Развитие сегмента аренды в крупных городах

          Уровень цен на аренду и ее доходность продолжают расти благодаря восстановлению экономики и рынка труда, а также росту популярности туристических апартаментов, эксплуатируемых через платформы вроде AirBnb. Вырастет и стоимость аренды в наиболее удачно расположенных торговых центрах с наиболее сбалансированным предложением и арендаторами - флагманами сферы потребления. "В этих комплексах обновленные контракты на аренду будут включать в себя более высокую цену, обусловленную недостатком предложения", - предупреждает Дуке.

          4. Привлекательность испанской недвижимости с точки зрения инвестиций

          Вышеупомянутое восстановление экономики и рынка труда вкупе с низкой стоимостью финансирования сделают возможным рост сектора примерно на 4% в год. Свою роль в этом сыграют недостаток предложения и рост популярности аренды. 

          5. Закрепление позиций Мадрида и Барселоны как центров наибольшей активности

          Все сегменты рынка укрепляют свои позиции в наиболее консолидированных зонах двух испанских столиц. За ними в рейтинге востребованности следуют основные столицы провинций и флагманские туристические районы. 

          6. Сокращение числа возможностей для покупки и более ограниченный потенциал роста цен 

          В силу того, что в премиум-районах уровень цен достиг максимальных докризисных отметок, а объем стока заметно сократился, "найти возможности выгодных сделок с каждым разом все труднее", - подчеркнул Дуке. 

          7. Тенденция к росту стоимости финансирования

          Низкая стоимость финансирования в последние годы побудила многих купить жилье, однако в будущем условия станут более жесткими. На них повлияют обязанность банков брать на себя часть стоимости оформления ипотеки и прогнозируемый ЕЦБ рост межбановской ставки предложения Euribor. 

          8. Альтернативные сегменты укрепят свои позиции

          "Резиденции для студентов и пожилых людей, отели, клиники, коворкинги и прочие объекты подобного рода привлекают очевидный интерес со стороны инвесторов", - поделился эксперт. Кроме того, активный подъем переживает сегмент логистики, куда вкладываются крупные суммы. В особенности это касается зоны Корредор-дель-Энарес под Мадридом. На динамику в данной сфере влияют в основном инфраструктуры гигантов цифровой торговли вроде Amazon. 

          9. "Брекзит" повлияет только на британский рынок недвижимости

          По данным исследования Alfa Inmobiliaria, среди всех сделок по продаже недвижимости иностранцам на долю жителей Великобритании приходится только 15%. Еще 5% операций совершают французы, немцы и итальянцы. По мнению Дуке, негативное влияние "брекзита" на испанский рынок жилья сильно преувеличено. 

          10. Испания по-прежнему будет интересовать крупных игроков рынка 

          Все существующие данные свидетельствуют о том, что зарубежные инвесторы интересуются испанским рынком. В особенности это касается фондов из США, Франции и Германии, а также частных инвесторов из Мексики и Венесуэлы. 

          В заключение Дуке призвал своих коллег по сектору принять вызов в виде новых технологий, подрывных инноваций и работающих в этих модальностях компаний, которые уже зашли в сектор и в скором времени создадут как новые трудности, так и новые решения.

          Темы: Недвижимость Бизнес

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