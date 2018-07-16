В Мадриде будет создан центр протонной терапии против рака

Первый в Испании центр протонной терапии для больных раком откроется в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид). Первых пациентов центр сможет принять уже в 2019 году.

Инвестиции в создание клиники составляют порядка 40 млн евро. Технология ProteousOne уже применяются в двух десятках европейских медицинских центров в таких странах как Франция, Германия или Италия.

Протонная терапия считается самой передовой технологией лучевого воздействия. Среди её преимуществ – минимальное облучение окружающих опухоль тканей, меньшая доза радиации и более высокое качество жизни пациента. Метод позволяет прицельно направлять протоны на саму опухоль, нанося меньше вреда здоровым тканям.

Услуги центра будут доступны как для пользователей государственной, так и частной системы здравоохранения, а сотрудники клиники будут координировать свои действия с лечащими врачами пациентов.

Протонная терапия показана более чем для 15% пациентов, которые проходят лучевую терапию. Международные исследования показали, что этот метод подходит для лечения хордомы, глиомы низкой степени злокачественности, эпендиомы, краниофарингиомы, разных видов саркомы и лимфомы и многих других опухолей.