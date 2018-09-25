В Кордове с помощью Google Maps обнаружили древнее поселение

Картами Хосе Броч пользовался с другой целью. Как рассказывает он сам, недавно он прочитал статью о городе Медина-аль-Саира, и его удивило то, что его точное местоположение не известно. Мужчина открыл Google Maps и начал изучать местность вдоль русла реки Гвадалькивир. В одном месте на карте, где река изгибается в форме подковы, он заметил линии, которые были явно созданы человеком. Сперва «первооткрыватель» принял их за затерянную крепость, но позже стало ясно, что это другой объект.

О находке мужчина сообщил в отдел археологии Муниципального управления градостротельства Кордовы.

Речь идёт о неизвестном доныне археологическом объекте размером 240 м на 160 м, расположенном на границе современных муниципалитетов Альмодовар-дель-Рио и Кордова.

В отделе по археологии поясняют, что стоянка не была внесена в реестр, поскольку она находится буквально в нескольких метрах от границы муниципалитета. Специалисты сообщают, что сейчас предстоит изучить характеристики комплекса и его хронологию. В отделе высказали предположения, что это могут быть фрагменты крупного древнеримского поселения, которое занималось производством оливкового масла, или фермой эпохи Аль-Андалуса.