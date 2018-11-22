В Кадисе нашли первый корабль, потопленный Дрейком

Команда исследователей из Испании и Италии в сотрудничестве с Центром подводной археологии Кадиса обнаружили первый корабль, который потопил Фрэнсис Дрейк.

Дрейк – неоднозначная фигура в истории Европы XVI века. В Великобритании он считается героем, в Испании – пиратом. Одно из известных событий, связанных с именем мореплавателя, – нападение на испанский флот у берегов Кадиса в 1587 году. 29 апреля этого года английская эскадра под руководством Дрейка отправила на дно более двух десятков испанских кораблей.

Морские археологические исследования подтвердили, что одним из потопленных кораблей было судно, найденное в 2012 году при строительстве терминала в порту Кадиса.

Затонувший корабль носил название San Jorge y San Telmo. Он был построен в Портофино (Италия). Исследователи установили, что на борту торгового судна перевозили артиллерию. Рядом с кораблём археологи нашли десять слитков высококачественного серебра, часть из них – из Мексики, а также монеты, броню, фрагменты деревянных и керамических изделии, амфор и стеклянных бутылок.