В испанском воздушном пространстве запустили первый профессиональный дрон

В Испании был совершён первый полёт профессиональных дронов в контролируемом воздушном пространстве страны, благодаря сотрудничеству Государственной компании ENAIRE, Управления воздушного транспорта и аэропортов Aena и Государственного агентства по воздушной безопасности (AESA).

Как сообщается в официальном заявлении, оператор дронов снимал на Тенерифе кадры для фильма Woman 1984 студии Warner Bros. Беспилотник запустили на удалении от аэропорта «Тенерифе Северный» (Tenerife Norte) в горах Анага.

Полёт выполнялся с соблюдением требований безопасности, предусмотренных Королевским декретом 1036/2017. Аппарат находился в поле зрения пилота на расстоянии не более 70 м и на высоте не более 20 м, климатические условия в день съёмки были благоприятными, и полёт выполнялся за пределами населённых пунктов, вдали от скопления людей и зданий.