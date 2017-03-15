В Испании впервые распустился крупнейший в мире цветок

В Испании впервые распустился аморфофаллус – крупнейший в мире цветок. Растение высотой 3 метра зацвело в Саду орхидей в Эстепоне (Малага). Многочисленные посетители устремились туда, чтобы своими глазами увидеть уникальное явление, продлившееся всего сутки.

"Это действительно важное событие: ранее в Испании не было задокументировано ни одного случая цветения аморфофаллуса", - отметил сотрудник сада Мануэль Лукас. "Мы думаем, что повторится оно не раньше, чем через два-три года", - поделился специалист.

После того, как аморфофаллус отцвел, сотрудники оранжереи убрали соцветие, чтобы сохранить луковицу. Они предполагают, что во время следующего цветения растение станет еще выше.

В Саду орхидей Эстепоны произрастает более 1 300 различных видов этих цветов со всего мира. Он является одним из крупнейших в своем роде в Европе.