В Испании внедряют революционную технику борьбы с ожирением

Врачи госпиталя Clínica Girona внедрили инновационную технику для борьбы с патологическим ожирением, суть которой заключается в извлечении части употребленной пищи с помощью эндоскопической системы. Как сообщают информационные агентства Испании, специалист по лечению заболеваний пищеварительного аппарата Ферран Гонсалес недавно впервые применил эту методику при лечении 45-летней пациентки.
Установка вышеупомянутой системы требует кратковременного амбулаторного вмешательства без использования общего наркоза. Через установленную трубку после еды пациенты избавляются примерно от 20-40% употребленной пищи. Потеря веса при этом составляет от 40 до 60 килограммов, что значительно превышает показатели других эндоскопических техник и традиционной бариатрической хирургии.Темы: Наука Жирона