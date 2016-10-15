В Испании внедряют революционную технику борьбы с ожирением

Врачи госпиталя Clínica Girona внедрили инновационную технику для борьбы с патологическим ожирением, суть которой заключается в извлечении части употребленной пищи с помощью эндоскопической системы. Как сообщают информационные агентства Испании, специалист по лечению заболеваний пищеварительного аппарата Ферран Гонсалес недавно впервые применил эту методику при лечении 45-летней пациентки.