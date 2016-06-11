В Испании создали жвачку для усиления загара и борьбы с похмельем

Испанский стартап WUG Functional Gums из Кордовы разработал необычные виды жвачки, которые, по словам его представителей, облегчают похмелье, повышают уровень сексуального желания и даже усиливают загар. Сооснователь фирмы Хосе Луис Рохано рассказал, что он и его бизнес-партнер Жорди Кларамонте загорелись этой идеей после поездки в Лос-Анджелес. Тогда Рохано познакомился с будущим мужем своей кузины, пилотом, который рассказал, что на заданиях американские военные используют жвачку с кофеином, так как эффект от нее наступает быстрее, чем от кофе. "Это навело нас на мысль о поиске других возможных функций жвачки", - поделился Рохано.

Представители WUG заявляют, что эффект от их изобретения наступает через пять минут жевания, а при традиционных способах употребления действующих веществ этот период увеличивается до 40 минут.

"Первые образцы были ужасными на вкус, поэтому мы работали над их усовершенствованием, пока не добились хороших результатов", - говорят стартаперы. По словам Рохано, одна жвачка Wug эквивалентна банке колы по уровню содержания кофеина, а упаковка из 15 штук по этому параметру превосходит большой кофе из "Старбакса", поэтому употреблять всю пачку за один раз не рекомендуется.

С 2014 года фирма WUG разработала несколько видов жевательной резинки, в том числе усиливающий загар и помогающий придерживаться диеты. Одним из последних новшеств стала жвачка для борьбы с артритом. Приобрести продукцию WUG можно в 7 000 аптек по всей Испании. Она также продается в Италии, Португалии и Греции. В будущем компания планирует выйти на рынок Латинской Америки и в другие страны Европы.

"Жвачка содержит гораздо меньше калорий и не требует воды, а использование ее – процесс очень простой и быстрый", - отметил сооснователь компании. "Это абсолютно новая концепция. У нас множество поклонников, и мы уверены, что пойдем далеко", - заключил Рохано.