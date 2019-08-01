В Испании прошла гонка беспилотных болидов

Первая в мире гонка беспилотных автомобилей прошла в Испании.
Соревнование проходило между двумя командами - Arrival ("Прибытие") и командой Технического университета Мюнхена. Победила команда Arrival.
Электрические болиды способны разгоняться до 320 километров в час. Управление идет с бортового компьютера без участия человека. Чтобы избежать столкновений, были запрограммированы некоторые ограничения. Так, обгон был возможен только на прямом участке. К тому же, обгоняющий автомобилей сначала должен был предупредить соперника о маневре.Темы: Наука