В Испании обнаружено древнее кладбище собак

Захоронению более 6000 лет. По основной версии, собак приносили в жертву и хоронили неподалеку от их хозяев. Это стало понятно после исследования, которое показало, что животные ели ту же пищу, что и люди, чьи останки находились рядом.

Все собаки погибли в молодом возрасте и даже щенками - от одного месяца до полутора лет. Их явно отбирали для ритуала, говорят ученые.