В Испании нашли пещеру каннибалов

В пещерах Санта-Мария, расположенных между Аликанте и Валенсией, ученые обнаружили человеческие останки. По мнению исследователей, они принадлежат людям, которых убили и съели их соплеменники. Находка привела историков к выводу, что около 10 тысяч лет назад на территории современной Испании процветал каннибализм.

Фрагменты костей, обнаруженные в пещерах, принадлежат как взрослым, так и детям. Ученые предположили, что они были съедены во время похоронного ритуала. По другой версии, это была вынужденная мера в условиях голода.

В том, что эти люди стали жертвами каннибалов, археологи не сомневаются: на костях четко видны следы зубов и каменных ножей. Такие же следы находят на останках животных. Есть и другие признаки, указывающие на справедливость подобных выводов.