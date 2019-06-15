В Испании нашли неизвестное письмо о Колумбе

В дворянских архивах Испании обнаружено письмо о Христофоре Колумбе, которое написано королем Португалии Жуаном II королю Арагона Фердинанду II. Послание лишний раз подтверждает, что мореплаватель благополучно вернулся из своего первого путешествия в Америку.
"Прибыл сюда <...> в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть», - пишет король. Письмо официально подтверждает, что Колумб пересек Атлантический океан и открыл ранее не известную европейцам землю.
По словам ученых, письмо прекрасно сохранилось и является уникальным историческим документом.Темы: Наука