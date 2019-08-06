В Испании найдены древние гробницы иберов

Возле города Сьюдад-Реаль обнаружено 25 древних гробниц. По словам ученых, это гробницы высокопоставленных военнослужащих иберов. Не исключено, что они принимали участие во Второй Пунической войне.
Из 25 захоронений два принадлежат женщинам, погребенным вместе с оружием. Еще три выделяются богатством погребального обряда: в этих могилах обнаружено множество оружия, предметов конской упряжи и ювелирных украшений. Количество овечьих костей, обнаруженное в одной из могил, свидетельствует о принесении в жертву не менее 222 животных, подсчитали эксперты. Погребальный обряд предусматривал сожжение покойных аристократов, прах которых хранился в специальных сосудах.
По мнению археологов, одна из гробниц, воздвигнутая из огромных, тщательно обработанных каменных блоков, могла принадлежать князю одного из иберских племен.
Источник: РИА НовостиТемы: Наука