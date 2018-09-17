В Испании имплантировали первый напечатанный на 3D-принтере коленный сустав

В частной клинике в Марбелье (Малага) была произведена первая в Испании операция по установке протеза коленного сустава, который был создан с помощью 3D-принтера и полностью повторяет колено пациента.

В Hospital Ochoa отмечают, что использование имплантата, созданного с помощью такого персонализированного метода, позволит ему лучше прижиться и приспособиться к анатомии пациента, не принося ему боли и неудобств. Пациенту понадобится реабилитация продолжительностью около четырёх недель.

Подобные импланты рекомендуются для пациентов с тяжёлой степенью артроза. В то же время, они противопоказаны людям с аллергией на сталь, хром или кобальт, из которых изготавливаются протезы, а также тем, у кого повреждены прилегающие соединительные ткани.

Операцией руководил доктор Игнатиос Чатзиандереу, на счету которого более тысячи таких хирургических вмешательств, которые он выполнял в 2002-2015 году во время работы в Германии. Впервые такая техника была применена 12 лет назад в США. В Европу она пришла шесть лет назад.