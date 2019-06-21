В Гранаде нашли римский саркофаг

Во время реставрации здания в Гранаде обнаружен римский саркофаг возрастом 1800-1900 лет. Это свинцовый гроб весом 350 килограммов. Его достали с глубины более 2 метров - саркофаг находился под зданием.
По словам ученых, это захоронение какой-то состоятельной семьи, потому что в то время такие гробы были доступны только очень зажиточным гражданам. Археологи не ожидали найти в этом месте римский саркофаг. Считалось, что здесь может быть христианское захоронение или могила эмирата династии Насрид.
Гроб пока не вскрывают - готовят специальную команду антропологов, археологов и реставраторов. Предполагается, что самое ценное окажется внутри саркофага.Темы: Наука Гранада