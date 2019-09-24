Учёные из России и Испании воплотили в жизнь мечту архитекторов

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Университета Гранады (Испания) создали программное обеспечение, которое позволяет соединить изящество природных форм – листьев, раковин моллюсков – с экономичным подходом к строительству.
Данные опубликованы в журнале «Engineering Structures», сообщает РИА Новости.
Создание наиболее прочных и легких перекрытий всегда было одной из целей развития архитектуры. Принципиальная задача при их проектировании - уменьшение так называемых моментов сил, то есть участков конструкции, испытывающих разнонаправленные деформации (изгиб, растяжение, сдвиг). Наиболее надёжными считаются своды, в которых изгибающие моменты сведены к минимуму.
Такие конструкции - безмоментные оболочки - были известны архитекторам прошлого, но их широкое применение ограничивалось сложностью необходимых расчетов. Знаменитый испанский зодчий Антонио Гауди, экспериментируя с новыми формами, делал подвесные модели из струн и мешков с песком.
Современные технологии позволяют сделать новый шаг в этом направлении. Ученые СФУ и Университета Гранады создали программное обеспечение, которое открывает целый ряд новых возможностей в проектировании безмоментных оболочек.
"Уникальность нашей разработки состоит в возможности включения в оболочку растянутых элементов (тросов или вантов), что расширяет спектр инженерных возможностей - в экономическом, и в эстетическом смысле", - прокомментировала соавтор исследования, ассистент кафедры архитектурного проектирования Института архитектуры и дизайна СФУ Анастасия Москалёва.Темы: Наука