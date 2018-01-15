Ученые сообщили новые подробности процесса формирования Канарских островов

Журнал Scientific Reports опубликовал доклад исследователя Исабель Бланко Монтенегро из Университета Бургоса (UBU) и ее коллег Фуэнсанты Монтесинос и Хосе Арносо из мадридского университета Комплутенсе, которые предположили, что большой подводный разлом между островами Гран-Канария и Тенерифе сформировался одновременно с первым островом Канарского архипелага более 16 миллионов лет назад. Об этом сообщают информационные агентства Испании.

По словам Бланко, узкая вытянутая форма этой интрузии, а также ее расположение в пространстве наводят на мысль о том, что подъем магмы был обусловлен присутствием крупного разлома в земной коре. Бланко также подчеркнула, что магнитные данные свидетельствуют об остаточной намагниченности, полученной породами во время их образования, и что магнитные минералы, присутствующие в магме, в момент ее охлаждения расположились в соответствии с магнитным полем Земли.

Основываясь на магнитных данных, полученных в данной местности специалистами Национального географического института 20 лет назад, ученые подготовили трехмерные модели подводной структуры северо-западного фланга вулканического здания острова Гран-Канария. В своем исследовании они рассказали об обнаружении признаков существования большого интрузивного тела, чья магнитная полярность обратна полярности текущего геомагнитного поля, а размер может достигать 20% всего вулканического здания острова. В связи с этим исследователи вернулись к озвученной в 2000 году идее вулканологов Ангиты и Эрнана о сложном происхождении Канарских островов, для объяснения которого могут потребоваться сведения из различных теорий, озвученных до этого момента.