Ученые предупредили об увеличении разлома, спровоцировавшего землетрясение в Испании

Международная команда ученых под управлением Института морских наук в Барселоне представила доклад, в котором предупреждает об увеличении разлома в море Альборан.
Именно этот разлом, названный Аль-Идрисси, в 2016 году стал причиной землетрясения мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера, которое затронуло Мелилью и юг материковой Испании.
В докладе говорится, что разлом по-прежнему активен и увеличивается в размерах. Его длина сейчас составляет около 100 километров. «Сейчас, когда мы знаем в деталях структуру растущего разлома, мы можем более точно спрогнозировать вероятное землетрясение», - заявила исследовать института Эулалия Грасиа Моно.Темы: Наука