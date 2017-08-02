Ученые: к 2090 году Испания превратится в Сахару

Учёные из Национального центра научных исследований Франции пришли к выводу, что к 2090 половину Пиринейского полуострова от Лиссабона до Аликанте может поглотить пустыня. В исследовании, опубликованном в журнале Science, утверждается, что опустынивание будет происходить с юго-востока. Эксперты также считают, что в целом Средиземноморье нагревается больше, чем остальная планета.

В некоторых районах Испании наблюдается отчётливая тенденция к засухе. Так, в посёлке Эль-Эспарагаль (Мурсия), в 2014 году выпало такое же количество осадков, как в Абу-Даби (78,4 литра на квадратный метр), а в 2015 году в регионе из-за жары погибли тысячи миндальных деревьев. Местные энтузиасты, занимающиеся измерением уровня выпадения осадков, сообщают, что комарки в долине реки Гуадалентин в начале XXI века превратились в самые засушливые места в Испании.

Ситуация усугубляется высыханием рек, повышением температур, сокращением растительности вследствие лесных пожаров, тенденцией к эрозии, а также отказом от выращивания традиционных сельскохозяйственных культур, урбанизацией и индустриализацией.