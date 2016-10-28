Ученые из Малаги обнаружили двуглавый эмбрион акулы

Ученые Университета Малаги обнаружили эмбрион акулы с двумя головами и одним телом, сообщает Journal of Fish Biology. Он относится к редкому виду Galeus atlanticus. Каждая из его голов имеет рот, два глаза, мозг, хорду и по пять жаберных щелей с каждой стороны. Большинство органов акулы также являются спаренными, однако находятся в одном теле. "У нее два сердца, пищевода, желудка и печени, но только один кишечник", - отметили ученые.

В своем исследовании они объяснили, что двуглавый эмбрион акулы вряд ли выжил бы в природных условиях, так как его физические особенности не позволили бы ему быстро плавать и охотиться.

Причиной подобной аномалии эксперты считают скорее генетику, нежели мутации вследствие загрязнения окружающей среды. Эта находка может помочь пролить свет на загадочный феномен дицефалии, при котором животные рождаются с двумя головами.

Эмбрион в числе 796 прочих предназачался для изучения сердечно-сосудистой системы Galeus atlanticus. Особи этой акулы имеют длину тела до 45 сантиметров и не представляют опасности для человека. Любопытно, что в 2012 году на экраны вышел малобюджетный фильм ужасов с Кармен Электрой в главной роли, сюжет которого был построен вокруг двуглавой акулы-людоедки.