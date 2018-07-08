Средиземноморская диета снижает риск глазных болезней

Основываясь на анализе 18 разных исследований, учёные сделали вывод что диета – один из ключевых факторов, которые могут замедлить макулодистрофию. При этом дегенеративном заболевании поражается сетчатка глаза, что приводит к нарушению центрального зрения.

Благоприятно на зрение влияет диета, основанная на овощах, зелени, фруктах, злаковых и морепродуктах, в то время как «западный» рацион, в котором много мяса и жирных молочных продуктов вызывает обратный эффект. В частности, риск развития макулодистрофии снижается при употреблении большого количества растительной пищи, богатой каротиноидами, и жирной рыбы, которая содержит омега-3 жирные кислоты. В числе факторов, которые способствуют ухудшению зрения с возрастом называют чрезмерное употребление сахара и алкоголя.

Исследование было опубликовано в журнале Clinical & Experimental Ophthalmology.