Сообщения о надвигающемся извержении Тейде оказались ложными

Вулканологи призвали сохранять спокойствие на фоне многочисленных сообщений в британской прессе о надвигающемся извержении вулкана Тейде на острове Тенерифе.

Предупреждения в британских изданиях появились после того, как за десять дней на Канарских островах было зафиксировано 270 слабых подземных толчков. Сейсмическая активность была истолкована журналистами как знак неминуемого извержения крупнейшего вулкана канарского архипелага, который не извергался с 1909 года. Предупреждения сопровождались красочными иллюстрациями с растекающейся лавой и извержениями других вулканов.

Власти Канарских опровергли эти сообщения и заявили, что на Тенерифе абсолютно безопасно. В Канарском институте вулканологии пояснили, что подобная активность является нормой для этого региона и не свидетельствует о приближающемся извержении. Специалисты подчеркнули, что признаки изменений и движения магмы отсутствуют.

Сообщается также, что местные жители даже не ощутили землетрясений в конце апреля - начале мая, и толчки были зафиксированы лишь специальным оборудованием.