Поезда будущего смогут доставлять пассажиров из Мадрида в Барселону за полчаса

Воплощением идеи пассажирской капсулы в жизнь занималась испанская компания Carbures, а производство Tecnobahía расположено в Пуэрто-де-Санта-Мария в провинции Кадис.

Транспортная система Hyperloop будет представлять собой вакуумные трубы, внутри которых с помощью магнитной левитации будут перемещаться капсулы. Электричество для приведения системы в действие будет вырабатываться солнечными панелями, установленными на крыше. На линии будет по одной стальной трубе в каждую сторону, а располагаться они будут на бетонных опорах. Внутри трубы давление будет минимальным, а благодаря воздушной подушке, формирующейся под капсулой, движение будет осуществляться почти без трения.

Каждая капсула будет вмещать до 28 пассажиров и сможет развивать скорость около 1200 км/ч.

На поезде Hyperloop из Мадрида можно будет добраться за полчаса до Барселоны, Валенсии или Ла-Коруньи. Поездка в Кадис из испанской столицы займёт менее 40 минут, в Альмерию – 25, в Овьедо и Бильбао – 20, в Касерес или Сарагосу – всего 15. Время в пути до Парижа составит около 1 часа.