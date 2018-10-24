Поезд Hyperloop могут запустить через три года

Компания Hyperloop Transportation Technologies рассчитывает уже через три года ввести в эксплуатацию новую высокоскоростную транспортную систему на основе вакуумных труб.

Об этом заявил представитель американского холдинга Дирк Альборн на форуме в Малаге, посвящённом новым высокотехнологичным способам передвижения.

В Hyperloop признают, что процесс выхода на рынок замедляется из-за бюрократических проволочек, но считают, что в течение трёх лет эти сложности будут преодолены.

В компании обещают, что система изменит подход к транспорту и решит многие проблемы. Hyperloop заверяет, что около 800 человек из 50 компаний работают над тем, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Центр производства будет находиться в Малаге.

Альборн также подчеркнул, что новые поезда будут самостоятельно производить энергию для собственного потребления. Планируется по максимуму задействовать альтернативные источники энергии: солнечную, ветровую и геотермическую. К тому же, система будет снабжена рекуперативным торможением, что заметно сокращает расход энергии.

Несколько недель назад в Кадисе представили первую пассажирскую капсулу Hyperloop, которую в скором времени отправят во французскую Тулузу для объединения с другими системами.