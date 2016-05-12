Под кафедральным собором Валенсии обнаружены образцы романской архитектуры

Во время раскопок под кафедральным собором Валенсии в рамках работ по реставрации и расширению его музея на глубине 3 метров были обнаружены фрагменты романской улицы и по меньшей мере три дома, построенных в I-II веках. Как сообщает издание EMV-Levante, после открытия музея они будут подсвечены, и их можно будет посетить в рамках организованного маршрута.

Место обнаружения археологических памятников в минувший понедельник посетил кардинал-архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес. Его сопровождал руководитель работ, архитектор Сальвадор Вила.

Во время раскопок под часовнями Сан-Франсиско и Сан-Хосе были обнаружены остовы трех романских домов с сохранившимся входами, притолоками и хранилищами для воды. Помимо этого, специалисты обнаружили человеческие останки, предположительно относящиеся к XIII веку и уже несуществующему приходу Сан-Педро. Их также можно будет увидеть в ходе нового маршрута. Точный возраст находки предстоит подтвердить археологам.

В ходе работ также были найдены готические элементы, которые могли быть частью атриума или монастыря, относившихся к кафедральному собору в тот период, когда он еще не был соединен с башней Мигелете.