Обсерватория на Тенерифе проведет онлайн-трансляцию звездного дождя

Портал sky-live.tv совместно с проектом STARS4ALL будут вести прямую онлайн-трансляцию звездопада Персеиды из обсерватории Тейде на Тенерифе и Астрономического парка Монтсек в Лериде.

Метеорный поток Персеиды, также известный как «слёзы святого Лаврентия», в этом году приходится на период с 17 июля по 24 августа. Пик активности Персеид ожидается с 14:00 по Гринвичу (16:00 по испанскому времени, 15:00 на Канарских островах) 12 августа до 02:30 GMT 13 августа.

Вживую лучше всего наблюдать за падающими звёздами в ночь с субботы на воскресенье в удалённом от искусственного освещения месте с ясным горизонтом. Онлайн-трансляция на сайте sky-live.tv продлится 60 минут. Начало – 12 августа в промежутке с 22:00 до 23:00 по Гринвичу (13 августа в 00:00-01:00 по испанскому времени или 12 августа в 23:00-24:000 – на Канарах).

Кроме трансляции запланированы мероприятия образовательного характера для учащихся. В частности, им предлагается поучаствовать в «Расчёте активности Персеид» с помощью визуального наблюдения, отправив данные в Международную метеорную организацию.

Проект STARS4ALL финансируется в рамках программы Европейского Союза H2020. Его основной целью является информирование населения о существовании светового загрязнения и важности принятия мер по его снижению.