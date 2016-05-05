Небо Испании пересечет один из крупнейших метеорных потоков

Метеорный поток Эта-Аквариды можно будет увидеть в испанском небе в ночь с четверга на пятницу. Это уникальное явление будет заметно невооруженным глазом.

Эта-Аквариды – один из крупнейших потоков, которые состоят из частиц, порожденных кометой Галлея: еще один можно увидеть осенью. Сама комета Галлея в следующий раз будет видна с Земли только в 2061 году.

Эксперты рассказывают, что за потоком лучше всего наблюдать примерно в 4:00. Смотреть при этом рекомендуется на юго-восток, в направлении созведия Водолея. Астрономов-любителей ждет уникальное зрелище в виде 20-30 метеоров в час, пролетающих в небе. Максимальная отметка в 60 небесных тел в час будет достигнута в ночь с 5 на 6 мая. В той же стороне через телескопы будет заметен Нептун, что для Испании крайне нетипично.

Для наблюдения за метеорным потоком не нужно специальное оборудование, однако он лучше заметен в темных зонах, свободных от светового загрязнения.