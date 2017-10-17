На Менорке обнаружена римская амфора

Служба защиты природы Гражданской гвардии (Seprona) обнаружила в муниципалитете Сан-Луис на острове Менорка римскую амфору, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на генеральное управление вышеназванного института.

В частности, речь идет об амфоре типа Дрессель 2-4. Они производились в римской провинции Тарракон, на территории которой сейчас располагается каталонская комарка Маресме. В I-II веке н.э. такие сосуды использовались для хранения и транспортировки вина по Средиземному морю.

Амфора, находящаяся в идеальном состоянии, использовалась как декоративный элемент в одном из отелей Сан-Луиса. Она была передана в распоряжение Департамента исторического наследия Островного совета Менорки.