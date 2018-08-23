На Ибице массово гибнут мурены

На пляжах Ибицы в августе были замечены мёртвые рыбы-мурены в большом количестве. По подсчётам местных СМИ, в общей сложности на берег выбросило около 50 особей.

Сообщается, что первые мёртвые рыбы были обнаружены на пляже Таламанки 7 августа, а последний из зарегистрированных случаев произошёл на пляже Bossa.

Эксперты изучают возможные причины массовой гибели мурен у берегов Ибицы. С этой целью была создана специальная рабочая группа, которая работает над сбором информации. Рассматриваются самые разные версии: от загрязнения воды до болезней. На трёх пляжах острова были взяты пробы воды, но результаты анализов оказались в норме. Совет Ибицы направил останки мурен в лабораторию в Галисии для исследования, чтобы получить более точные данные о причинах смерти.

Столь массовая гибель мурен на Ибице зафиксирована впервые.