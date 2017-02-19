Медики: внезапная набожность жительницы Мурсии оказалась следствием опухоли мозга

«С учетом характера пациентки можно сказать, что она не была склонна к экзальтации или обсессивным состояниям», - отметили врачи клиники Morales Meseguer в отчете, опубликованном в журнале Neurocase. «Они резко контрастировали с тем фактом, что в крайне короткие сроки больная начала активно интересоваться Библией и другими священными писаниями и проводила за их чтением по несколько часов в день». Кроме того, женщина говорила, что ей постоянно является Дева Мария, с которой она ведет беседы. Эти эпизоды могли длиться по несколько часов и даже дней. Родственники и друзья пациентки предположили, что ее странное поведение может быть вызвано депрессией в связи с уходом за смертельно больным членом семьи, и обратились за советом к врачам.

По результатам МРТ у больной была диагностирована глиобластома, особенно агрессивный вид опухоли мозга. Она оказалась слишком крупной для проведения операции, поэтому пациентка прошла курс химио- и лучевой терапии. Женщине также выписали нейролептики, и за время лечения продолжительностью пять недель ее религиозные настроения постепенно исчезли.

По словам врачей, в данном случае «переход к набожности был слишком резким по сравнению с ее обычным поведением и ему не предшествовали постепенные изменения образа мышления и действий». Кроме того, они отметили отсутствие триггеров либо иных причин для изменений в поведении. Единственным возможным фактором влияния была ее болезнь, что позволило расценить данный опыт как патологический.

Женщина скончалась через восемь месяцев после обнаружения у нее опухоли.