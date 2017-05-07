Каталонским ученым удалось получить редкую видеосъемку самки финвала

Ученые используют дроны для слежения за находящимися под угрозой исчезновения млекопитающими, которые обитают в Средиземном море. На прошлой неделе с их помощью специалистам ассоциации EDMAKTUB (Барселона) удалось запечатлеть на видео самку финвала, которая кормила своего детеныша.

Беспилотные летательные аппараты позволяют исследователям изучать морских животных, не причиняя им беспокойства. "С помощью снимков с воздуха мы получаем информацию, которую невозможно получить с корабля", - гласит официальное сообщение EDMAKTUB. "С борта того или иного судна понаблюдать за животными можно только с водной поверхности, в то время как дроны позволяют увидеть всех отдельных особей и их группы, даже когда они находятся на глубине", - отметили представители ассоциации.

Самка финвала была замечена всего в шести морских милях от побережья Коста-дель-Гарраф (50 километров от Барселоны). Длина ее тела составляла около 23 метров, а длина тела ее детеныша – около 8 метров. Свое потомство финвалы кормят молоком примерно до шести месяцев, когда они вырастают примерно до 11 метров.

По словам специалистов EDMAKTUB, киты и дельфины замечают присутствие дронов. "Серые дельфины обычно смотрят вверх и наблюдают за беспилотными аппаратами в то время, как те наблюдают за ними", - рассказали эксперты.